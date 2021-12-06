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Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları ekibi kış sezonunu açtı - Son Dakika

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları ekibi kış sezonunu açtı

06.12.2021 19:48

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları ekibi kış sezonunu açtı ERZURUM Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları üyeleri nefes kesen bir sezon açılışına imza attı.

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları ekibi kış sezonunu açtı

ERZURUM Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları üyeleri nefes kesen bir sezon açılışına imza attı. Bir grup macera sever Yakutiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan Köşk Mahallesi arazisinde donmuş gölde araçları ile gösteri yaptı, karlı dağ yollarında nefes kesen gösteriye imza attı.

Ormanlık alanda sezon açılışı yapan ekip araçlarının arkasına bağlanan kar lastiğine binerek karı eğlenceye dönüştürdü. Doğa sporları tutkunları donan göl üzerinde dev Türk Bayrağı açtı.

Programda bir taraftan Erzurum'a has çağ kebap hazırlama aşaması yapılırken bir taraftan da macera tutkunları karda kar raftingi yaptılar. Yollarda ilerleyen araçlar bazen kar kalınlığının çok olduğu yerlerde ilerlemekte güçlük çekti.

Doğaseverlerin bir başka eğlencesi ise, aralarına yeni katılan macera severe kendilerince bir üye kaydı yapıyorlar, bu üye kaydı defter kalemle üye kaydı değil karlı ortamda yeni üyeyi yere yatırarak onu karla birlikte hoş geldin anlamına gelen karşılama yapıyorlar.

Macera severler yaban hayatta doğada yaşamak zorunda kalan hayvanları da unutmadılar ve doğaya yem bırakarak hayvanları da unutmadılar.

Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibi Başkanı Lokman Toptaş, "2021-2022 Off-Road sezonunu Erzurum Macera Doğa Sporları Kulübü olarak açmış bulunuyoruz. Sezonun açılışı yalnızca macera severlerle bir araya gelerek eğlenmek değil de, sosyal sorumluluk projelerimizi de hayata geçirmeyi planladık. Karla kaplı arazide doğada yaşayan yaban hayvanlarını da unutmadık. Bulunduğumuz mevki Köşk Mahallesi içerisinden geçerek ormanlık alandan geçip 2 bin 600 metre rakıma ulaştık. Daha önce araçların geçmediği karlı yollardan geçerek donan gölün yanına geldik. Bizim işimiz dağda, bayırda, çayırda gezmek ve eğlenmek. Bizlerin arasına yeni katılacak kişi kim ise bunun üye kaydını yapıyoruz. Bizim üye kaydımız sizlerin sandığı gibi deftere kayıt değil de arazide kayıt işlemini yapıyoruz. Kendi yöntemimizle aramıza girecek kişinin araziye uygunluğunu ölçüyoruz, adeta küçükken oynadığımız bir oyun vardır, çuval çuval üstüne misali üzerine binerek şaka da olsa bir kayıt işlemini yapıyoruz. Sizin de gördüğü gibi zaman zaman kar kalınlığının 40 santimi bulan yerlerinde araçlarımızla mücadele ettik, zaman zaman yolların buzlu olmasından dolayı araçlarımız kaydı, Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü olarak yıllık 3 binin üzerinde turist ağırlıyoruz. Erzurum'da bulunan kişilerin diğer kar sporları uğraştığı gibi doğada da bizlerle olmalarını planlıyoruz. Motorlu araçlarla bizler doğada spor yapmayı ispatladık. Yurdun batısından bizlerle doğada maceraya katılacakları da ağırlıyoruz. Biz öncelikli olarak şunu söyleyeyim ki bizler aramıza herkesi alamıyoruz, aramıza girecek kişinin doğacı yani doğayı sevmesi lazım, doğayı temiz tutmalı, ikinci olarak can güvenliğimizi korumak, bunun yanında araçlar ve giysilerimiz de ona göre donanımlı olmak zorundadır" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise Erzurum'un kış sporlarının yapıldığı önemli illerden biri olduğunu belirterek, "İlimizde olimpik tesislerin dışında farklı branşlarda da etkinlikler düzenleniyor. İlimizde macera severlerin oluşturduğu etkinlikler de yapılıyor. Etkinlik yapılacak yöreleri ve bölgeleri çok var. Yerli ve yabancı turistleri şehrimize bekliyoruz. Şehrin tanıtımı açısından motorlu sporların yaygınlaşması ilimizin tanıtımı açısından reklamını bir kat daha artırıyor. Gördüğüm kadarıyla bu sporun en önemli özelliği gönüllülük esasına dayanmış olması, Erzurum'da yapılan Olimpik kış soplarının dışında başka spor branşlarının da yapılacağı bir il, gördüğüm kadarıyla bulunduğumuz parkur ve coğrafya birçok insanın buraya gelmesine ve buralarda kalmasına yeter" ifadelerini kullandı.

Macera severler yapılan gösterilerin ardından araçlarının yanına gelerek topluca hatıra fotoğrafı çekildiler.

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları ekibi kış sezonunu açtı
Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları ekibi kış sezonunu açtı
Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları ekibi kış sezonunu açtı
Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları ekibi kış sezonunu açtı

Türk Bayrağı, Yakutiye, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları ekibi kış sezonunu açtı - Son Dakika


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