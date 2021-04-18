Erzurum Mart ayı şirketleşme verileri açıklandı - Son Dakika

Erzurum Mart ayı şirketleşme verileri açıklandı

18.04.2021 11:02
Erzurum Mart ayı şirketleşme verileri açıklandı, System.String[]

TOBB Mart ayı Kurulan ve Kapanan şirket sayısı iller dağılım sonuçlarını paylaştı.

TOBB Mart ayı Kurulan ve Kapanan şirket sayısı iller dağılım sonuçlarını paylaştı. Erzurum'da mart ayında 26 yeni şirket kurulduğu açıklandı. Erzurum'da, 2020 yılı mart ayına göre kurulan şirket sayısı artış oranı yüzde 26.84 oldu.

Erzurum Mart Ayı Verileri

Erzurum'da mart ayında 26 şirket, 6 kooperatif, 11 gerçek kişi ticari işletmesinin kurulduğu bildirildi. Dönemde ilde 2 şirket tasfiye işlemi gördü, 2 şirket ve 4 gerçek kişi ticari işletmesi de faaliyetini noktaladı. İlde 2020 yılı mart ayında 19 şirket, 1 kooperatif ve 7 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş, 2 şirket kapanmıştı.

Kudaka Mart Ayı Verileri

Erzurum, Erzincan ve Bayburt'un bulunduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde mart ayında 41 şirket, 7 kooperatif, 2 gerçek kişi ticari işletmesinin kurulduğu bildirildi. Dönemde Bölgede 5 şirket tasfiye işlemi gördü, 2 şirket ve 13 gerçek kişi ticari işletmesi de faaliyetini noktaladı. Bölgede 2020 yılı mart ayında 27 şirket, 1 kooperatif ve 22 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş, 2 şirket kapanmıştı.

Kuzeydoğu Anadolu Mart Ayı Verileri

Erzurum, Erzincan ve Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerinin bulunduğu Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde mart ayında 77 şirket, 8 kooperatif, 49 gerçek kişi ticari işletmesinin kurulduğu bildirildi. Dönemde Bölgede 5 şirket tasfiye işlemi gördü, 3 şirket ve 43 gerçek kişi ticari işletmesi de faaliyetini noktaladı. Bölgede 2020 yılı mart ayında 40 şirket, 2 kooperatif ve 49 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş, 3 şirket kapanmıştı.

Doğu Anadolu Mart Ayı Verileri

Doğu Anadolu Bölgesinde mart ayında 284 şirket, 14 kooperatif, 156 gerçek kişi ticari işletmesinin kurulduğu bildirildi. Dönemde Bölgede 26 şirket, 3 kooperatif tasfiye işlemi gördü, 17 şirket, 3 kooperatif ve 43 gerçek kişi ticari işletmesi de faaliyetini sonlandırdı. Bölgede 2020 yılı mart ayında 173 şirket, 4 kooperatif ve 169 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş, 20 şirket kapanmıştı.

Erzurum'un Payı

TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum'da Mart ayında kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 63,41, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 33,76, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 9,15 pay gösterdi.

Bölge İlleri Şirket Kurulum Sayısı

Mart 2021'de Ağrı'da 18, Bingöl'de 15, Bitlis'te 16, Elazığ'da 40, Erzincan'da 12, Erzurum'da 26, Hakkari'de 8, Kars'ta 7, Malatya'da 59, Muş'ta 15, Tunceli'de 8, Van'da 49, Ardahan'da 2, Iğdır'da 9 şirket kuruldu.

Kurulan Şirket Sayısı Yüzde 31,5 Arttı

Mart ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı mart ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Mart ayında geçen yıla göre kurulan şirket sayısı yüzde 31,5, kurulan kooperatif sayısı yüzde 4, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,9 oranında arttı.

Mart 2021'de, kapanan şirket sayısında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 27,5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 39,7 oranında artış olup, kapanan kooperatif sayısında yüzde 27,6 oranında azalış oldu.

Kurulan Şirketlerin Sayısında Bir Önceki Aya Göre Yüzde 10,4 Artış Oldu

Mart ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 10,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 6,9, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,8 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 26,5, kapanan kooperatif sayısında yüzde 600 oranında artış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 25,3 oranında azalış oldu. Mart 2021'de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Mart 2021'de kurulan toplam 11 bin 34 şirket ve kooperatifin yüzde 85'i limited şirket, yüzde 13,6'sı anonim şirket, yüzde 1,4'ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,5'i İstanbul, yüzde 10,0'u Ankara, yüzde 6,1'i İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Bu ayda kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 279,2 oranında arttı. Bu ayda şirket ve kooperatiflerin 3 bin 692'si ticaret, bin 808'i imalat ve bin 310'u inşaat sektöründe kuruldu. Bin 37 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 319'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 140'ı inşaat 123'ü imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 928'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 315'i inşaat, 218'ü imalat sektöründe gerçekleşti. - ERZURUM

Erzurum Mart ayı şirketleşme verileri açıklandı

Kooperatif, Erzurum, Türkiye, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum Mart ayı şirketleşme verileri açıklandı - Son Dakika Ekonomi


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