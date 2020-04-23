ERZURUM Mecit kardeşler 23 Nisan kutlamasını evlerine taşıdı - Son Dakika

Mecit kardeşler 23 Nisan kutlamasını evlerine taşıdı

ERZURUM'da Yaren Buse (13) ile kardeşi Hiranur Mecit (6) 'Bayram eve sığar' sloganıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerini tören alanına çevirerek kutladı.

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutladı. Merkez Palandöken ilçesinde yaşayan Sevim-Hasan Mecit çiftinin çocukları özel kolejde 7'inci sınıfına giden Yaren Buse ile Şehit Murat Ellik Anaokulu öğrencisi Hiranur, kutlama için evlerinin salonunu bayrak, balon ve flamalarla süsledi.

Ses düzeni de kurulan evdeki tören Yaren Buse'nin açılış konuşmasıyla başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıldönümünü kutladıklarını söyleyen Yaren Busa, bu özel günü çocuklara bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve şükranla andıklarını ve her zaman kalplerinde yaşatacaklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı durunun ardından Yaren Buse ve kardeşi Hiranur birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Programda Yaren Buse 'Egemenlik Bayramı' konulu şiir okuduktan sonra kürsüye gelen Hiranur elinde bayrağıyla 'Bugün 23 Nisan' şarkısını seslendirdi.

Günün anlam ve önemini belirten şarkı ve şiirlerin okunmasından sonra Mecit kardeşlerin evde düzenledikleri kutlama şarkılar eşliğinde sona erdi.