Son Dakika Haberleri: Erzurum menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü-2
Son Dakika Güncel Haber

Erzurum menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü-2

48 dakika önce

ERZURUM Menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü-2.

ERZURUM Menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü-2

Erzurum menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü-2

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi
Fenerbahçe hazırlık maçında Bursaspor'a yenildi Erdoğan: Katılım finansı bankacılık sisteminin faiz oranıyla devam etmemeli İTÜ'lü gencin öldürüldüğü anın kamera görüntüleri çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 12:38:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]