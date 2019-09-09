Erzurum menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü-2
48 dakika önce
ERZURUM Menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü-2.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:49 Kaynak: DHA
ERZURUM Menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü-2
AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi Fenerbahçe hazırlık maçında Bursaspor'a yenildi Erdoğan: Katılım finansı bankacılık sisteminin faiz oranıyla devam etmemeli İTÜ'lü gencin öldürüldüğü anın kamera görüntüleri çıktı