Erzurum menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü-3
20 dakika önce
ERZURUM Menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü-3( FOTOĞRAFLAR)
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:10 Kaynak: DHA
ERZURUM Menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü-3( FOTOĞRAFLAR)
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