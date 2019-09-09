Son Dakika Haberleri: Erzurum menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü-3
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Erzurum menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü-3

20 dakika önce

ERZURUM Menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü-3( FOTOĞRAFLAR)

Erzurum menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü-3, System.String[]

ERZURUM Menfez duvarına çarpan araçtaki 2'si çocuk, 5 kişi öldü-3( FOTOĞRAFLAR)

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:10 Kaynak: DHA
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