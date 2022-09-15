Erzurum'daki KYK'larda çalışacak personel için protokol imzalandı

Erzurum merkez ve bağlı ilçelerdeki Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) görev yapacak 59 kişilik kontenjan için protokol imzalandı.

İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu arasında imzalanan protokole göre 59 kişi KYK'larda Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında çalışacak.

Protokolün imzalanmasının ardından KYK'nın bulunduğu Horasan, Narman, Oltu, Aşkale, Uzundere, Pasinler, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde görev alacak 59 kişi için kontenjan dağıtımı yapıldı.

Mutlu, burada yaptığı açıklamada, KYK'larda TYP kapsamında çalışmak isteyenlerin başvurularını 16 Eylül ile 20 Eylül arasında, esube.iskur.gov.tr web adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifresiyle veya "ALO 170" hattı üzerinden yapabileceğini belirtti.

Amaçlarını öğrencilere temiz ve hijyenik ortamlar oluşturmak olduğunu kaydeden Mutlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim süreçlerinde konaklama yapacağı KYK'larda daha hijyenik ve temiz ortam sağlamak amacındayız. Açılan TYP programlarını başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz."