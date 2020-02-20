Erzurum merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 17 kişi yakalandı - Son Dakika
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Erzurum merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 17 kişi yakalandı

6 saat önce

Erzurum merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 17 kişi yakalandı, System.String[]

Erzurum merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 2009 yılında gerçekleştirilen komiser yardımcılığı sınavında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünce yapılan usulsüzlüklere dair yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:28 Kaynak: AA
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