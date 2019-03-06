Son Dakika Haberleri: Erzurum Merkezli 3 İldeki Terör Operasyonunda 5 Tutuklama

Erzurum Merkezli 3 İldeki Terör Operasyonunda 5 Tutuklama

1 saat önce

Erzurum merkezli 3 ildeki operasyonda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi terör örgütü adına faaliyetlerde bulunup HDP'ye oy vermesi için vatandaşlara baskı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Erzurum Merkezli 3 İldeki Terör Operasyonunda 5 Tutuklama, System.String[]
Erzurum merkezli 3 ildeki operasyonda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi terör örgütü adına faaliyetlerde bulunup HDP'ye oy vermesi için vatandaşlara baskı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 31 Mart'taki seçimler öncesi terör örgütü adına faaliyetlerde bulundukları, HDP'ye oy vermesi için vatandaşlara baskı yaptıkları ve Ayn el Arap (Kobani) olaylarında yurt içinde bazı kamu kurumları ve araçlarına zarar verdiklerini iddiasıyla Erzurum'un Tekman ilçesindeki 9 mahalle ile İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 17 zanlının polisteki işlemleri tamamlandı.

Erzurum Adliyesi'ne çıkarılan ve savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 5'i, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Diğer 12 şüpheli ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

Erzurum'un Tekman ilçesi ile İstanbul ve Tekirdağ'da çeşitli adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 17 zanlıdan 6 pompalı tüfek, bu silahlara ait mermiler, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:25 Kaynak: AA

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