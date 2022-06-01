Erzurum merkezli 7 ilde FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına operasyon - Son Dakika
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Erzurum merkezli 7 ilde FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına operasyon

01.06.2022 10:44
Erzurum merkezli 7 ilde FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Erzurum merkezli 7 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütü askeri mahrem yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yürütülen operasyonda 7 şahıs yakalandı, 1 firari aranıyor.

Erzurum merkezli 7 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütü askeri mahrem yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yürütülen operasyonda 7 şahıs yakalandı, 1 firari aranıyor.

Erzurum'da büfe, market gibi işyerlerinde halka açık olarak kullanılan sabit-kontörlü hatlardan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem sorumlular tarafından arandığı tespit edilen, 6 Astsubay, 2 Memur olarak görev yapan şahıs olmak üzere toplam 8 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda sabaha karşı Erzurum'da 2, Amasya'da 1, Bolu'da 1, Bitlis'de 1, Diyarbakır'da 1, İzmir'de 1 ve Şırnak'ta 1 olmak üzere eş zamanlı operasyon faaliyeti çerçevesinde M.T, B.Ç, F.D, H.İ.Ç, İ.G, İ.Y, F.U isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon neticesi toplam 7 şahıs yakalanmış, firari durumdaki 1 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 7 ayrı ilde yakalanan şahısların Erzurum'a sevki ile adli işlemleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam etmektedir. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Fetullahçı Terör Örgütü, Erzurum, Mahrem, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum merkezli 7 ilde FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına operasyon - Son Dakika


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