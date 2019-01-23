Son Dakika Haberleri: Erzurum Merkezli Fetö Operasyonu

Erzurum Merkezli Fetö Operasyonu

49 dakika önce

Erzurum merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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Erzurum merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasında yer aldıkları ve örgüt mensuplarınca ankesörlü telefon hatlarından arandıkları belirlenen farklı rütbedeki 10 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum'un yanı sıra Ankara, İstanbul, Konya, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Hakkari, Sinop ve Aydın'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Terör örgütünün mahrem askeri imamları ile irtibatlı oldukları, sabit-ankesörlü telefonlarla görüşmeler gerçekleştirdikleri belirlenen zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer illerde yakalanan zanlılar da işlemlerinin ardından Erzurum'a getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:05 Kaynak: AA

TSK, Güncel
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