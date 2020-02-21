Erzurum merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Erzurum merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Erzurum merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 5 zanlı tutuklandı, System.String[]

Erzurum merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 2009 yılında gerçekleştirilen komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünce yapılan usulsüzlüklere dair yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 17 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı. 12 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:26 Kaynak: AA
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