Erzurum merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 17 kişi adliyede - Son Dakika

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Erzurum merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 17 kişi adliyede
7 saat önce
Erzurum merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:48 Kaynak: AA
Erzurum merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 2009 yılında gerçekleştirilen komiser yardımcılığı sınavında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünce yapılan usulsüzlüklere dair yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
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