Erzurum merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 17 kişi adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 17 kişi adliyede - Son Dakika

Erzurum merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 17 kişi adliyede

7 saat önce

Erzurum merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı adliyeye sevk edildi.

Erzurum merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 17 kişi adliyede, System.String[]

Erzurum merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 2009 yılında gerçekleştirilen komiser yardımcılığı sınavında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünce yapılan usulsüzlüklere dair yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:48 Kaynak: AA
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