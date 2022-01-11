ERZURUM merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden ikisi astsubay biri uzman çavuş 3 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesi amacıyla Erzurum, Adana, Ankara, İstanbul, Bilecik, Bartın, Muş, Ağrı ve Uşak'ta yapılan çalışmada, mahrem imamlarca ankesörlü telefondan ardışık şekilde arandığı tespit edilerek 7 Ocak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 16 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Aralarında aktif görevdeki doktor, subay ile ihraç edilen uzman çavuş ve eski askeri öğrencilerin de bulunduğu şüphelilerden ikisi emniyetteki işlemlerinin ardından, 11'i ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

Zanlılardan aktif görevde bulunan Astsubay Muzaffer A. ve Ali K. ile daha önce açığa alınan uzman çavuş Recep Y. ise tutuklandı.