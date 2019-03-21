Son Dakika Haberleri: Erzurum Merkezli "Torbacı" Operasyonu

Erzurum Merkezli "Torbacı" Operasyonu

43 dakika önce

Erzurum ve Trabzon'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum Merkezli
Erzurum ve Trabzon'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu çerçevede, haklarında yakalama kararı bulunan ve "torbacı" olarak tabir adlandırılan 5 sokak satıcısını yakalamak için Erzurum ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, zanlılar M.A.C, G.D, H.A, M.E.D ve F.K. bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Zanlılar, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:40 Kaynak: AA

Trabzon, Erzurum, Güncel
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