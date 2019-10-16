Son Dakika Haberleri: Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu

Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu

56 dakika önce

Erzurum merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Erzurum merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik Erzurum ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar M.O, S.Ö, A.G, T.T, S.T. ve E.K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.O, S.Ö, A.G. ve T.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşlarının cesedini taşırken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Ankara'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 11'i yakalandı, 3'ü aranıyor Merkez Bankası, üye iş yeri komisyon oranlarına üst sınır getirdi Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:19:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]