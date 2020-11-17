Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - Son Dakika

Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

17.11.2020 07:43
Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu, System.String[]

ERZURUM'da polis ekiplerinin şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ERZURUM'da polis ekiplerinin şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Erzurum merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Erzurum'un Oltu ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bugün saat 06.00 sıralarında uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği 100'ün üzerinde polis, önceden belirlenen toplam 14 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekat timleri açılmayan kapıları koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Baskınlarda uyuşturucu satıcıları tek tek gözaltına alındı. Narkotik köpeği Dük ile bazı ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Uyuşturucu, İstanbul, Erzurum, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erzurum merkezli uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu - Son Dakika


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