Erzurum meslek lisesi öğrencileri, tır'da 'söküp, takmayı' öğrenecek - Son Dakika
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Erzurum meslek lisesi öğrencileri, tır'da 'söküp, takmayı' öğrenecek

7 saat önce

Meslek lisesi öğrencileri, TIR'da 'söküp, takmayı' öğrenecekERZURUM'daki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi motorlu araçlar bölümü öğrencileri, bir firma tarafından hediye edilen TIR ve otomobilde uygulamalı eğitim görecek.

Meslek lisesi öğrencileri, TIR'da 'söküp, takmayı' öğrenecek

ERZURUM'daki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi motorlu araçlar bölümü öğrencileri, bir firma tarafından hediye edilen TIR ve otomobilde uygulamalı eğitim görecek.

Merkez Palandöken ilçesindeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bir firma tarafından TIR, bir firma tarafından da otomobil hediye edildi. Öğrencilerin eğitimlerinde kullanılmak üzere gönderilen TIR ve otomobil okulun atölyelerine alındı. Motorlu araçlar bölümü şefi Gürbüz Bakır, öğrencilerine TIR'da yapılacak eğitimleri anlattı. Bakır, derslerde teori olarak öğrendikleri bilgileri TIR üzerinde uygulayarak pekiştireceklerini bildirdi. Hediye edilen TIR ve motor aksamına ait parçaları inceleyen öğrenciler, uygulamanın eğitimleri için önemli olacağını söyledi.

Firmaların hediye ettiği otomobil ve TIR'ın meslek lisesinde eğitim için önemli olduğunu belirten Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, "Bu araçlar öğrencilerimiz için önemli. Tatbiki eğitimi bu araçlar üzerinde yapacaklar. Söküp, takacaklar. Hepimiz eğitimciyiz, 'bakarsam tanırım, işitirsem anlarım, yaparsam öğrenirim' ilkesinden hareketle öğrencilerin görme, inceleme, hem yapıp takma sökme uygulamalarıyla öğrenmelerine büyük katkısı olacak bu araçlar" dedi.

Hediye edilen TIR ve otomobilde incelemelerde bulunan Milli Eğitim Müdürü Gazioğlu, Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Öztürk Bastem ile birlikte okulu gezdi. Gazioğlu, yeni cihazların alındığı mobilya bölümüne de giderek alan şefi Selçuk Dağdelen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erzurum meslek lisesi öğrencileri, tır'da 'söküp, takmayı' öğrenecek

Kazım Karabekir, Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:31 Kaynak: DHA
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