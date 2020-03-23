Erzurum meydanları ve sokaklarında 'korona' sessizliği - Son Dakika

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Erzurum meydanları ve sokaklarında 'korona' sessizliği
6 saat önce
Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan ve Türkiye'de de hızla yayılmaya devam eden korona virüs nedeniyle Erzurum meydanları ve sokaklarında sessizlik yaşanıyor.
Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan ve Türkiye'de de hızla yayılmaya devam eden korona virüs nedeniyle Erzurum meydanları ve sokaklarında sessizlik yaşanıyor.
Tüm dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi Korona Virüs nedeniyle tedbirler sürerken, topluluk oluşmasına neden olan kahvehane, kafe ve AVM gibi mekanların kapatılması ve 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkmasının yasaklanması ardından Erzurum'un en işlek caddeleri de virüs nedeniyle ıssız kaldı.
Tüm dünyada ve Türkiye'de hızla yayılmaya devam eden korona virüsüne karşı tedbirler artırılmaya devam ediyor. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:28 Kaynak: İHA
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