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Erzurum Müftülüğü'nden Kızılay Kan Bağış Kampanyası'na destek - Son Dakika

Erzurum Müftülüğü'nden Kızılay Kan Bağış Kampanyası'na destek

01.07.2021 13:49
Erzurum Müftülüğü'nden Kızılay Kan Bağış Kampanyası'na destek, System.String[]

Erzurum Müftülüğü'nden Kızılay Kan Bağış Kampanyası'na destek Erzurum İl Müftülüğü'nce Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.

Erzurum Müftülüğü'nden Kızılay Kan Bağış Kampanyası'na destek

ERZURUM - Erzurum İl Müftülüğü'nce Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.

Erzurum'da bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Din hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Müftü Yardımcısı Müseffa Akbulut, ve din görevlileri kent meydanında Kızılay tırının bulunduğu alana gelerek kan bağışında bulundular.

Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Bankası Müdürü Dr. Abdullah Üzer, kan bağışında bulunan müftülük çalışanlarına teşekkür etti.

Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, kan vermenin İslam dininin insan hayatına verdiği değere uygun olarak teşvik edilen bir uygulama olduğunu belirterek, "Yapılan iş bir muhtacın ihtiyacını karşılamak olduğu için kan verme ücretle değil bağış şeklinde olmalıdır. Yüce Rabbimiz Kitabında, "Her kim bir hayatı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur" buyurmaktadır. Peygamberimiz (s.a.s.) de şöyle buyuruyor: "Kim bir müminin dünyevi kederlerinden birini giderirse, Allah da onun kıyamet günü kederlerinden birini giderir. Kim bir fakire kolaylık gösterirse, Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterir. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da dünya ve ahirette onun kusurunu örter. Kişi kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da onun yardımındadır" (Müslim, Zikr, 38) buyurmuştur. Dolayısıyla kan bağışı salih bir amel olarak sadaka hükmündedir. Ülkemizde her 4 saniyede, bir ünite kana ihtiyaç vardır. Her bir kan bağışı üç kişinin hayatını kurtarmaktadır. Dolayısıyla kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bu yüzden belli aralıklarla kan bağışında bulunmanın nice canlara hayat vereceği, nice umutları yeşerteceği unutulmamalıdır" diye konuştu.

Ülkemizde yaşanan pandemi sürecinden dolayı kan stoklarının azalması sebebiyle Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın "kan bağışı" çağrısında bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, "Ülke genelinde il-ilçe müftülükleri koordinesinde devam eden kan bağışı kampanyasına, Erzurum Müftülüğü olarak, Yakutiye ve Palandöken müftülüklerimiz ile birlikte, başta kurum personelimizin ve halkımızın bu noktadaki hassasiyetini cezbetmek amacıyla, koordinasyonunu Erzurum Diyanet Gençliğin üstlendiği Türk Kızılay'ının "kan ve kök hücre bağışı" ihtiyaçlarını giderebilme noktasında, bizlerde destek olmak için böyle bir kampanya başlattık. Hastanelerde tedavi gören ve kan bağışına ihtiyacı olan binlerce hastamız bulunmaktadır. Bizlerde bu hastalarımızın kan ihtiyacını karşılamak için elimizden geleni yapmak için buradayız. Kendini sağlıklı hisseden 50 kg üstünde herhangi bir kronik rahatsızlığı ve kan bağışına engeli olmayan tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek vermeleri için davet ediyoruz. Bağışlanan her kan 3 hastamıza ulaştırılmaktadır. Kan bağışı yaparak hem ülkemizin kan ihtiyacını karşılarız hem de sağlığımız açısından birçok faydası vardır. Bu itibarla, Erzurum İl Müftülüğü olarak Türk Kızılay'ı ile birlikte "Sende Bir Umut Ol" sloganıyla, 01-02 Temmuz Perşembe ve Cuma günleri Havuzbaşı Kent Meydanında düzenlemiş olduğumuz "kan ve kök hücre bağışı" organizasyonumuza, başta kurum personelimizin ve Erzurumlu hemşerilerimizin yoğun katılımlarını bekliyor ve istirham ediyorum" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ise açıklamasında "Erzurum İl Müftülüğümüz Kızılay'ımız ile hayırlı bereketli bir işe öncülük ediyor. Bir damla kan ile bir insana can olmaya nice hayatların gülmesine vesile olan müftülük çalışanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Törende yaptığı sürekli kan bağışları ile bronz madalya kazanan İl vaazlarından Muhammet Burak Çağlar'a beratı ve şildi Kızılay görevlilerince verildi.

Erzurum Müftülüğü'nden Kızılay Kan Bağış Kampanyası'na destek
Erzurum Müftülüğü'nden Kızılay Kan Bağış Kampanyası'na destek
Erzurum Müftülüğü'nden Kızılay Kan Bağış Kampanyası'na destek
Erzurum Müftülüğü'nden Kızılay Kan Bağış Kampanyası'na destek

Erzurum Müftülüğü, Erzurum, Kızılay, Mevla, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Erzurum Müftülüğü'nden Kızılay Kan Bağış Kampanyası'na destek - Son Dakika


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