Erzurum Müftüsü Sula'dan Vali Memiş'e veda ziyareti - Son Dakika

Müftüler kararnamesi ile Erzurum İl Müftülüğü görevinden alınarak, Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftülüğü görevine atanan Hasan Hüsnü Sula, Vali Okay Memiş'e veda ziyaretinde bulundu.

Kentte 2016'dan itibaren İl Müftüsü olarak görevini sürdüren Sula, yeni görev yerine gitmeden veda ziyaretlerine başladı.

Memiş'i makamında ziyaret eden Sula, burada yaptığı açıklamada, Erzurum'un meslek hayatında önemli bir yerinin olduğunu aktardı.

Erzurum'daki görevinin güzel anılarla dolu olduğunu kaydeden Sula, Alvarlı Ef'e'nin sözlerini anımsatarak, "Biz de Erzurum'u Mevlaya emanet ediyoruz." dedi.

Vali Memiş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sula'ya çalışmalardan ötürü "Başarı Belgesi" ve Oltu taşından yapılmış çeşitli hediyeler verdi.