Son Dakika Haberleri: Erzurum Mutluluklarını Peri Bacalarında Ölümsüzleştirdiler

Erzurum Mutluluklarını Peri Bacalarında Ölümsüzleştirdiler

18 dakika önce

Unesco Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzurum'un Narman ilçesindeki peri bacaları, evlenen çiftlerin albüm çekimlerinin stüdyosu oldu.

Erzurum Mutluluklarını Peri Bacalarında Ölümsüzleştirdiler, System.String[]
Unesco Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzurum'un Narman ilçesindeki peri bacaları, evlenen çiftlerin albüm çekimlerinin stüdyosu oldu.

Narman İlçesi'nde binlerce yıl önce oluşan peri bacaları yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmanın yanı sıra adeta doğal bir fotoğraf stüdyosu halini aldı. Özellikle evlenen çiftler, mutlu bir hayata 'evet' demeden önce 'kırmızı periler diyarı' olarak bilinen peri bacalarında objektiflere poz veriyor. Kırmızı periler diyarında objektif karşısına geçen çiftlerden biri de Sidel-Eray Keleş çifti oldu.

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi İzmirli Sidel Koyuncu ile aynı okulda İnşaat Teknolojisi Bölümünde okuyan Oltulu Eray Keleş hayatlarını birleştirme kararı aldı. Nikah töreni için memurun karşısına geçmeden önce gelin ve damat fotoğraf çekimi için peri bacalarına gitti. Burada objektiflere poz veren genç çift, mutluluklarını ölümsüzleştirdi. Peri bacalarının güzelliğini bildiğini söyleyen Sidel Keleş, Bu mutlu anımızın fotoğraflarını da dünya harikası bir yerde çekilmek istedik. Buranın manzarası çok güzel dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:53 Kaynak: DHA

Narman, Güncel
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