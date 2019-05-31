Erzurum MYO Atlı Mezuniyet töreni düzenledi

Atatürk Üniversitesi Erzurum
Meslek Yüksekokulu, eğitimlerini tamamlayan öğrencilerine Atlı Mezuniyet Töreni gerçekleştirdi. Öğrencilerine daima farklı alternatif ve imkanlar sunan Atatürk Üniversitesi, yine bir ilki gerçekleştirerek yeni mezunlarına at üzerinde başarı belgelerini verdi. Rektör
Prof. Dr. Ömer Çomaklı
, Erzurum MYO Müdürü Prof. Dr. Dursun Kaya
ve akademisyenlerin katıldığı Atlı Mezuniyet Töreni, öğrenci ve ailelerden büyük ilgi gördü.
Atatürk Üniversitesi kampüsünde yer alan Erzurum MYO ATAY Binicilik ve Hippoterapi Merkezinde düzenlenen Atlı Mezuniyet Töreninde 21 bölüm ve 44 programdan 600 öğrenci mezuniyet belgelerini aldı.
Erzurum MYO'nun çeşitli bölümlerinden derece ile mezun olan öğrenciler, At Biniciliği ve Antrenörlüğü Programı öğrencilerinin hazırladığı atlara binerek belgelerini at sırtında aldılar ve en mutlu günlerinde unutulmaz anlar yaşadılar.
" Türkiye
'nin, Dünyanın Değişimini Yakalayacak ve Geçecek Gençlere İhtiyacı Var"
Yöresel halk oyunlarıyla başlayan Atlı Mezuniyet Töreninde yeni mezunlara seslenen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, topluma hayat veren ana damarlar mesabesindeki en büyük milli hazinelerimizden birinin gençlik olduğunu belirterek, gençlerin, toplumumuzun geleceği olduğunu vurguladı.
"Ruh ve beden bakımından sağlıklı, inançlı ve sorumluluk duygusuna sahip gençlerin yetiştirilmesini en önemli görevlerimizden biri olarak kabul etmekteyiz" diyen Rektör Çomaklı, Türkiye'nin, dünyanın değişimini yakalayacak ve geçecek gençlere ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "En büyük sermayemiz bilgi ve tecrübelerimizdir. Büyük medeniyetlerin en çetin savaşları kazanacak büyük askerleri olduğu gibi bu ruhu gelecek nesillere aktarabilecek güçlü kalemleri de olmalıdır. Bir toplumu içten yıkmak isteyenler, ilk hedef olarak inanç, ahlak ve milli değerleri yok etmeyi seçmektedirler. Nitekim Yüce Allah, dini ve ahlaki prensiplere sahip çıkarak, kimlik ve şahsiyetimizi korumamızı emretmiştir" ifadelerini kullandı.
Çomaklı: "Düşünceler, vicdanlar boşluk kabul etmez. Siz bunları milli, manevi değerlerinizle dolduramazsanız başka güçler kendilerine göre başka şekilde doldurur. Gençliğin kalbi, gönlü, vicdanı, ruh ve duygu yapısı, hayatı, milli, ahlaki ve manevi değerlerle zenginleştirilip doldurulmalıdır. Yarın karşımızda bizim olmayan, bizden uzak kimliksiz, kişiliksiz gençler, çocuklar istemiyorsak öncelikle kültürel, ahlaki, ailevi ve insani değerleri öğretmeli, çocuklarımızı çağın ihtiyaçlarına göre hazırlamalıyız.
Cennet vatanımızın ve içinde bulunduğu bölgenin yaşadığı zor günlerin son bulması ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün daim olması dileklerimle Malazgirt
Savaşından itibaren vatan toprakları ve tüm değerlerimiz uğruna şehit olan tüm vatan evladını, bu bağlamda sevgili Peygamberimizin kucağına uğurlanan gencecik şehitlerimizi rahmetle anıyor, mezuniyetinizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Törenin ardından mezun öğrencilerden isteyenler ata binerek günün stresini attı. - ERZURUM