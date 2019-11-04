Son Dakika Haberleri: Erzurum narkotik operasyon yapan polis ev içinde 17 metre derinliğinde kuyu buldu
Son Dakika Güncel Erzurum narkotik operasyon yapan polis ev içinde 17 metre derinliğinde kuyu buldu

Erzurum narkotik operasyon yapan polis ev içinde 17 metre derinliğinde kuyu buldu

6 saat önce

Narkotik operasyon yapan polis ev içinde 17 metre derinliğinde kuyu bulduErzurum'da narkotik operasyon için bir eve baskın yapan polis, 1 metre genişliğinde, 17 metre derinliğinde bir kuyu ile karşılaştı.

Narkotik operasyon yapan polis ev içinde 17 metre derinliğinde kuyu buldu

Erzurum'da narkotik operasyon için bir eve baskın yapan polis, 1 metre genişliğinde, 17 metre derinliğinde bir kuyu ile karşılaştı. Evin içinde ve kuyuda delil arayan polis, sigara izmaritlerini toplarken, kazma, kürek ve baretlere el koydu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yakutiye İlçesi Rabiaana Mahallesi Osmanpaşa Sokak'taki 22 nolu eve bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Bir süreden beri kullanılmadığı belirlenen evin içine giren polisler, odanın birinde kuyuyla karşılaştı. Kazma, kürek ve baretlerin bulunduğu kuyuyu inceleyen polisler çıkarılan toprağın da evin içine konulduğunu tespit etti. Polis ekipleri, kuyuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kuyunun 1 metre genişliğinde 17 metre derinliğinde olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, Y.E.C.'ye ait olduğu belirlenen evde delil aradı. Cam kenarları ve kapılarda parmak izi arayan polisler, kazma, kürek, baret, sigara izmariti ve diğer bulunan malzemelere el koydu. Ekipler, kullanılmayan evde kuyunun kim tarafından kazıldığını araştırıyor. Polisin incelemesini tamamlamasından sonra zabıta ekipleri, binayı mühürledi.

Erzurum narkotik operasyon yapan polis ev içinde 17 metre derinliğinde kuyu buldu

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Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:10 Kaynak: DHA
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