Son Dakika Haberleri: Erzurum Nisan Ayına Karla Uyandı

Erzurum Nisan Ayına Karla Uyandı

46 dakika önce

- Erzurum Nisan ayına karla uyandıERZURUM - Erzurum'da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

- Erzurum Nisan ayına karla uyandı

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Baharı bekleyen Erzurumlular Nisan ayının ilk günü kar sürpriziyle karşılaştı.
Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak kenti beyaza bürüdü. Şehir merkezine yağan karla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar ise tekrardan bere ve montlarını giyindiklerini Erzurum'da kış mevsiminin bitmek bilmediğini söyledi.
Meteoroloji yetkilileri kar yağışıyla birlikte akşam saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:07 Kaynak: İHA

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