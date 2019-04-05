Erzurum Nisan Ayında Kar ve Tipiyle Boğuşuyor
50 dakika önce
Erzurum nisan ayında kar ve tipiyle boğuşuyor Erzurum bahar mevsiminde kara kışı yaşıyorERZURUM - Batıda bahar mevsimi yaşanırken Erzurum'da kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Erzurum
nisan ayında kar ve tipiyle boğuşuyor
Erzurum bahar mevsiminde kara kışı yaşıyor
ERZURUM - Batıda bahar mevsimi yaşanırken Erzurum'da kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Erzurum- Tekman
karayolunda bugün sabah saatlerinde çekilen görüntüler şaşırttı. Palandöken
dağı üzerinden Tekman'da Erzurum'a gelen onlarca araç zirveye yakın noktada kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.
Karayolları ekipleri iş makinalarıyla yolu ulaşıma açarak mahsur kalan araçları kurtarırken, Nisan ayında etkili olan kar ve tipi adeta hayatı durma noktasına getirdi.
Tekmanlılar uzun bir süredir gündemde olan Palandöken Tünelinin yapılması halinde bu tür sorunların önüne geçilebileceğini belirterek, "Tünel inşası ile hem Erzurum - Tekman karayolu 50 kilometreye kadar düşecek hem de Erzurum - Muş
karayolu bu yol üzerinden yapılabilecek" diye konuştular.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:51 Kaynak: İHA
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