Son Dakika Haberleri: Erzurum Nisan Ayında Kar ve Tipiyle Boğuşuyor

Erzurum Nisan Ayında Kar ve Tipiyle Boğuşuyor

50 dakika önce

Erzurum nisan ayında kar ve tipiyle boğuşuyor Erzurum bahar mevsiminde kara kışı yaşıyorERZURUM - Batıda bahar mevsimi yaşanırken Erzurum'da kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Erzurum nisan ayında kar ve tipiyle boğuşuyor
Erzurum bahar mevsiminde kara kışı yaşıyor

ERZURUM - Batıda bahar mevsimi yaşanırken Erzurum'da kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.
Erzurum- Tekman karayolunda bugün sabah saatlerinde çekilen görüntüler şaşırttı. Palandöken dağı üzerinden Tekman'da Erzurum'a gelen onlarca araç zirveye yakın noktada kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.
Karayolları ekipleri iş makinalarıyla yolu ulaşıma açarak mahsur kalan araçları kurtarırken, Nisan ayında etkili olan kar ve tipi adeta hayatı durma noktasına getirdi.
Tekmanlılar uzun bir süredir gündemde olan Palandöken Tünelinin yapılması halinde bu tür sorunların önüne geçilebileceğini belirterek, "Tünel inşası ile hem Erzurum - Tekman karayolu 50 kilometreye kadar düşecek hem de Erzurum - Muş karayolu bu yol üzerinden yapılabilecek" diye konuştular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:51 Kaynak: İHA

Tekman, Kar, Erzurum, Genel
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