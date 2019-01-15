Erzurum Öğrenciler Köylerine Kar Üstü Araçla Ulaştırıldı

Erzurum
'da yarıyıl tatiline erken giren öğrenciler, kışın fırtına nedeniyle yolları açılmayan köy ve mezralarına kar üstü araçlar ile götürüldü. Kent merkezindeki çeşitli orta ve ilkokuldaki okullarda öğrenim gören 21 öğrenciden 7'si yarıyıl tatili nedeniyle yeni Tekman
karayolu üzerindeki Toparlak köyünde toplandı. Öğrenciler burada Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait kar üstü araca bindirildi. Palandöken
'in karlı doruklarını aşan karüstü araç, öğrencileri 50 kilometre uzaklıktaki Tekman ilçesinin Taşkesen köyüne bağlı Şahvelat mezrasına yaklaşık 3 saatte götürebildi. Bu zorlu yolculuğun ardından geri dönen Yaşar
Oğan yönetimindeki kar üstü araç, bu kez merkeze bağlı Aziziye
köyü ile Çakalok ve yine Tekman ilçesinin İncesu
ile Küçük Geçit mezralarında yaşayan öğrencileri sırayla taşıyıp ailelerine teslim edecek.
TATİL BİTİMİNDE AYNI ARAÇLA DÖNECEKLER
Öğrencilerin yolculuğuna eşlik eden ve Tekman'ın Taşkesen Köyüne bağlı Şahvelat köyünden İlhami Gürbüz, kışın tek ulaşım aracı olarak kar üstü aracı kullandıklarını söyledi. Gürbüz, Okul çağına gelen çocukları kent merkezindeki akrabalarımızın ya da kiraladığımız evlerde kalarak okutuyoruz. Çocuklar, 15 günlük yarıyıl ve yaz tatillerinde köye dönüyor. Yolumuz Palandöken Kayak Merkezi
'nin hemen arkasından geçiyor. Bu yolda fırtına hiç eksik olmaz ve yolumuz açılamaz. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi bizleri acil durumlarda kar üstü araçlarla taşıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Kar
üstü aracın işlerinin yoğun olması nedeniyle öğrencilerimiz birkaç gün erken tatile giriyor. Tatilin bitimine bir gün kala öğrenciler yine kar üstü araçla Erzurum'a taşınacak diye konuştu.
Kazım Yurdalan Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mert Gürbüz, ilk zamanlar kar üstü araçla yolculuk yaparken çok korktuğunu fakat alıştığını ifade etti. Gürbüz, Erzurum'da teyzemlerin yanında kalıyorum. 15 tatil nedeniyle köyümüze gidiyoruz. Yolumuz kardan kapalı olduğu için her yıl olduğu gibi bu yılda karüstü araçla gidiyoruz. Hepimiz alıştık. Karüstü araç uçurumun kenarından geçse de korkmuyoruz. Yolculuk kar ve sis arasında olunca zor oluyor. Evimize döndüğümüz için mutluyuz. Ailemizi çok özledik dedi.