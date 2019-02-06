Erzurum Okulun Önünde Bıçaklanarak Öldürülen Genç Toprağa Verildi

Erzurum'da biri ortaokul öğrencisi çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Muhammed Enes Çakal (16), toprağa verildi.

Erzurum'da biri ortaokul öğrencisi çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Muhammed Enes Çakal (16), toprağa verildi. Olay, dün saat 11.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki Hastaneler Caddesi'nde meydana geldi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu öğrencisi H.C.A. (13) ile Şair Nefi Ortokulu 2'inci sınıfından geçtiğimiz yıl ayrılan Muhammet Enes Çakal (16) arasında henüz bilinmeyen nedenden kavga çıktı. H.C.A., yanındaki bıçakla Muhammet Enes'i kalbinden bıçakla ağır yaraladı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammet Enes, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kavgada yüzünden hafif yaralanan H.C.A. ise tedavsinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. A.'nın ifadesinin tamamlanması ardından adliyeye çıkarılacak.



TOPRAĞA VERİLDİ



Ömer- Tülay Çakal çiftinin 5 çocuğundan dördüncüsü olan Muhammet enes Çakal, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisi ardından cenazesi bugün sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Muhammed Enes, Yakutiye İlçesi Yerlisu Mahallesi'nde öğlen kılınan cenaze namazıyla ailesinin ve yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi.Cenaze töreninde güçlükle ayakta duran ve gözyaşları hiç dinmeyen baba Ömer Çakal, Oğlum eved oturuyordu. Arkadaşları çağırdı ve gitti. Sonra hastanede olduğunu duydum ve gittiğimde ölmüştü. Olay nasıl olmuş, kimler yapmış bilmiyorum. Canımdan can gitti. Allah böyle bir acıyı kimse vermesin dedi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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