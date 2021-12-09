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Erzurum olimpiyatlara yeni sporcular yetiştirecek - Son Dakika

Erzurum olimpiyatlara yeni sporcular yetiştirecek

09.12.2021 15:48
Erzurum olimpiyatlara yeni sporcular yetiştirecek

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, tesis ve spor zengini Erzurum'da meşakkatli yolları birlikte aşıp olimpiyatlara sporcu yetiştireceklerini söyledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, tesis ve spor zengini Erzurum'da meşakkatli yolları birlikte aşıp olimpiyatlara sporcu yetiştireceklerini söyledi.

Öztürk, Yeni Sporcu Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda kentte görev yapan antrenörlerle tanışma toplantısı yaptı.

Tanışmanın ardından Öztürk, eski milli hentbolcu olduğunu ve sporun içinden geldiğini belirtti.

Türkiye'nin başarılı sporcular yetiştiren antrenörlere ihtiyacının bulunduğunu ifade eden Öztürk, sporun içinden gelen bir bürokrat olarak antrenörlere iyi bir çalışma ortamı sunacağını ve ardından başarı isteyeceğini söyledi.

Erzurum'da görev yapan tüm antrenörlere ve beden eğitimi öğretmenlerine değer verdiklerinin aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi spor adına bizim için önemli bir şans. Büyükşehir Belediyemiz ve spor kulüplerimiz bizim en büyük paydaşlarımız. Antrenörlük diplomasına sahip beden eğitimi öğretmenlerimiz ve kendi kurumumuzda çalışan antrenörlerimiz ile özel kulüplerde görev yapan antrenörlerden geniş bir havuz oluşturacağız. Olimpiyat sporcuları çıkarmak için herkesin bilgi ve tecrübelerine ihtiyacımız var. Sporda branş ayrımı yapmaksınız her sporu bir bütün olarak düşüneceğiz. Olimpiyat yolculuğu meşakkatli bir yolculuk. Olimpiyatlara sporcu gönderdiğimizde ülke olarak hep birlikte mutlu oluyoruz. Erzurum tesis ve spor zengini bir kent özellikle kış ve buz sporlarında ülkemiz adına önemli bir misyon üstlenmiş bir kent. Kış ve buz sporları federasyonlarına ışık tutan önemli bir şehir."

Erzurum olimpiyatlara yeni sporcular yetiştirecek
Erzurum olimpiyatlara yeni sporcular yetiştirecek

Olimpiyat, Türkiye, Erzurum, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum olimpiyatlara yeni sporcular yetiştirecek - Son Dakika


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