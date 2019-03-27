Erzurum Oltu'da Hortum Ahır ve Samanlık Çatısını Uçurdu

Oltu'da hortum ahır ve samanlık çatısını uçurduERZURUM'un Oltu ilçesinde aniden çıkan hortum Selami Düzgün'e ait ahır ve samanlığın çatısını uçurdu.

Oltu'da hortum ahır ve samanlık çatısını uçurdu



ERZURUM'un Oltu ilçesinde aniden çıkan hortum Selami Düzgün'e ait ahır ve samanlığın çatısını uçurdu.



Oltu ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde saat 16.20 sıralarında aniden hortum çıktı. Tek bir noktada çıkan hortum nedeniyle Selami Düzgün'e ait ahır ve samanlığın çatısı uçtu. Çok korktuklarını söyleyen Düzgün, "Ahırda büyükbaş hayvanlarının bakımını yaptığım sırada hortum çıktı. Bir anda kendimi kapıya attım. Yaklaşık beş dakika sürdü. Çok korkunçtu, hayvanlarda çok huzursuz oldu. Ahır içerisinde bulunan hayvanların üzerine toprak döküldü. Hem çok korktum hem de çok şaşırdım. Şükürler olsun can kaybı olmadı. Çatılar tamamen uçtu. Hortum tek bir noktadaydı. Sadece benim ahırım ve samanlığım zarar gördü" dedi.

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