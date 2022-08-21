Edinilen bilgiye göre, kaza, akşam 22.30 sıralarında Erzurum-Oltu karayolu Kaleboğazı mevkiinde meydana geldi. Oltu'dan Erzurum istikametinde giden Erdal Eşsiz (37) yönetimindeki 36 AAT 418 plakalı hafif ticari araç Kaleboğazı köyü önünde karşı yönden gelen Murat Tiren (50) yönetimindeki 34 ZF 0946 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan sürücü Murat Tiren, Perihan Özdemir (81), sürücü Erdal Eşsiz (37) ve Lokman Yüce (49) yaralandı.

Kaynak: İHA

Erzurum, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Oltu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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