Oltu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Oltu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

21.08.2022 11:26
Oltu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Erzurum-Oltu karayolu ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı, araçlar kullanılmaz hale geldi.

Erzurum- Oltu karayolu ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı, araçlar kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, akşam 22.30 sıralarında Erzurum-Oltu karayolu Kaleboğazı mevkiinde meydana geldi. Oltu'dan Erzurum istikametinde giden Erdal Eşsiz (37) yönetimindeki 36 AAT 418 plakalı hafif ticari araç Kaleboğazı köyü önünde karşı yönden gelen Murat Tiren (50) yönetimindeki 34 ZF 0946 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan sürücü Murat Tiren, Perihan Özdemir (81), sürücü Erdal Eşsiz (37) ve Lokman Yüce (49) yaralandı.

Kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Perihan Özdemir yapılan ilk tedavinin ardından Erzurum'a sevk edildi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Erzurum, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oltu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oltu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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