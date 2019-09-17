Son Dakika Haberleri: Erzurum-oltu'yu dolu vurdu
Son Dakika Güncel Haber

Erzurum-oltu'yu dolu vurdu

1 saat önce

Oltu'yu dolu vurduErzurum'un Oltu ilçesinde ani bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Oltu'yu dolu vurdu

Erzurum'un Oltu ilçesinde ani bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Oltu ilçesinde bugün saat 15.30 sıralarına başlayan dolu yağışı etkili oldu. Kısa sürede ilçe merkezini göle çeviren yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çatı altlarında bekledi. Yağış sebebiyle ilçe merkezinde trafik aksadı. Çamlıbel mahallesinde ise orman yolları tahrip oldu. Ormanda çalışan işçiler, yağıştan branda altına girerek korunmaya çalıştı.

Erzurum-oltu'yu dolu vurdu

Dolu Yağışı, Erzurum, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Benzine 35 kuruş, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Twitter, terör örgütü YPG'nin sosyal medya hesabını doğrulayarak mavi tik verdi Kılıçdaroğlu'nun devredilmesine karşı çıktığı Tank Palet Fabrikası resmen ASFAT A.Ş'ye geçti Karabük'te TYP'den 445 kişi işe alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 20:05:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum-oltu'yu dolu vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]