Erzurum-oltu'yu dolu vurdu

Oltu'yu dolu vurdu

Erzurum'un Oltu ilçesinde ani bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Oltu ilçesinde bugün saat 15.30 sıralarına başlayan dolu yağışı etkili oldu. Kısa sürede ilçe merkezini göle çeviren yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çatı altlarında bekledi. Yağış sebebiyle ilçe merkezinde trafik aksadı. Çamlıbel mahallesinde ise orman yolları tahrip oldu. Ormanda çalışan işçiler, yağıştan branda altına girerek korunmaya çalıştı.