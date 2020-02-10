Erzurum oltulu çocukların poşetle kayak keyfi - Son Dakika
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Erzurum oltulu çocukların poşetle kayak keyfi

21 dakika önce

Oltulu çocukların poşetle kayak keyfiERZURUM'un Oltu ilçesi, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz örtü ile kaplanırken, çocuklar ellerine geçirdikleri haylon poşetlerle kayarak eğlenmeye çalıştı.

Oltulu çocukların poşetle kayak keyfi

ERZURUM'un Oltu ilçesi, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz örtü ile kaplanırken, çocuklar ellerine geçirdikleri haylon poşetlerle kayarak eğlenmeye çalıştı. Çocuklar, Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'dan kızak talebinde bulundu.

Oltu Mehterdere Mahallesi'nde çocuklar, ilçelerine yağan karı büyük sevinçle karşıladı. Mevsimin ilk kar yağışında çocuklar, kızak bulamayınca naylon poşetlerle kayarak eğlendi. Soğuk havaya aldırmadan saatlerce karın keyfini çıkardı. Üşüdükleri zaman yaktıkları ateşin etrafında toplanarak ısınmaya çalışan çocuklar, ardından tekrar beyüz örtü ile kaplanan mahallelerindeki yüksek kesimlerde kayak yapmayı sürdürdü. Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'dan da birer kızak talebinde bulunan çocuklar, kış sporlarını da çok sevdiklerini bu konuda da destek beklediklerini belirttiler.

Çocuklardan Mustafa Burak Sağdıç, "Uzun zamandır beklediğimiz kar yağdı ama kızaklarımız olmadığı için poşetlerle kayıyoruz. Belediye Başkanımız Necmettin Taşçı'dan ricamız, bize kızak yaptırırsa çok güzel olur. Kış sporlarını çok seviyoruz. İmkanımız olmadığı için poşetle kayıyoruz. Bizlere paten yardımı yapılırsa çok seviriz" dedi.

Erzurum oltulu çocukların poşetle kayak keyfi

Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:01 Kaynak: DHA
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