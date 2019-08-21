ERZURUM OLUR'DA FİTNEES SALONU, CEP SİNEMASI BULUNAN KÜTÜPHANE AÇILDI

ERZURUM'un Olur İlçesi'nde içinde fitnees salonu, cep sineması, kafe, oyun alanı bulunan semt kütüphanesi hizmete girdi. Olur Kaymakamı Doğan Kemelek, robotik kodlama, sistem atölyesi ile eğitim sınıfı da bulunan kütüphanenin okuma kültürünün gelişmesine katkıda bulunacağını bildirdi.

Olur Kaymakamlığı'nın geçtiğimiz yıl yaptığı ihtiyaç analizi çalışmasında çocuk ve gençlerin sosyal, kültürel ve sportif imkanların kısıtlı olmasından şikayetçi olmaları üzerine proje hazırlandı. Bölgede okuma kültürünü geliştirmek amacıyla semt kütüphaneleri projesini uygulayan Doğu Anadolu Projesi (DAP) Başkanlığı'ndan da 290 bin lira destek alan Olur Kaymakamlığı, kullanılmayan bir okulu kütüphaneye dönüştürmek için çalışma başlattı. Hayırsever işadamlarının da bina onarımını üslendiği proje tamamlandı. Çocuk ve gençlerin için spor yapma imkanı sağlayan fitness salonu, çocuk oyun alanı, cep sineması, robotik kodlama ve eğitim sınıfı da bulunan Semt Kütüphanesi hizmete açıldı.

Kütüphaneyi gezen Olur Kaymakamı Doğan Kemelek, ilçede okuma kültürünün gelişmesine katkı sağlayağını söyledi. Çocuk ve gençlerin talebi doğrultusunda projenin gerçekleştirildiğini anlatan Kemelek, İlçemizde sosyal, kültürel ve sportif faaliyet eksikliğini Erzurum'a uzaklık sebebiyle gidermek mümkün görünmüyordu. Semt kütüpanesi olarak başladığımız 290 binliralık projeye hayırsever işadamlarının destekleri ile robotik kotlama ve sistem sınıfı,cep sinema salonu,fitnıs salonu iç mekan çocuk oyun alanı eğitim sınıfı ve modern bir kafe ekledik. 700 binlirayı geçen büyük bir proje ile ilçemizdeki çocuk ve gençlerimiz için güzel bir mekan oluşturduk dedi.

Olur Kaymakamı Doğan Kemelek, Belediye Başkanı Sıddık Demircan ve davetliler açılış sonrası cep sinemasında ilk filmi izledi. Davetlilere, ilk film olarak Olur'un tanıtım belgeseli izletildi.