Erzurum önemli bir manevi değerini daha kaybetti - Son Dakika
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Erzurum önemli bir manevi değerini daha kaybetti

6 saat önce

Erzurum önemli bir manevi değerini daha kaybetti.

Erzurum önemli bir manevi değerini daha kaybetti, System.String[]

Erzurum önemli bir manevi değerini daha kaybetti.


Lalapaşa Cami Emekli İmam Hatibi ve Caferiye Kuran kursunda yüzlerce hafız yetiştiren Erzurum'un manevi değerlerinden Mehmet Gürgür hoca vefat etti.


Mehmet Gürgür hocanın cenazesi yarın (2 Şubat) Pazar günü Lalapaşa Cami'inde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ERZURUM

Mehmet Gürgür, Lalapaşa, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
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