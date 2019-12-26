Erzurum orman işçilerinin zorlu kış mesaisi - Son Dakika
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Erzurum orman işçilerinin zorlu kış mesaisi

6 saat önce

Orman işçilerinin zorlu kış mesaisiErzurum'un Oltu ilçesinde orman işçileri, zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Orman işçilerinin zorlu kış mesaisi

Erzurum'un Oltu ilçesinde orman işçileri, zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Güryaprak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda belirlenen ağaçları keserek odun haline getiren işçiler, yaptıkları işin çok zor olduğunu belirtti.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Oltu ilçesinde odun üretimi yapan orman işçileri, zor şartlar altında çalışıyor. Güryaprak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda uzmanlar tarafından tespit edilen ağaçları kesmek için yapılan ihaleyi kazanan müteahhit firmanın işçileri sabah erken mesaiye başlıyor. Zor ve tehlikeli bir iş yapan çalışanlar, motorlu testerelerle kestikleri ağacı daha sonra dallarından ayırıyor. Günboyu devam eden mesaileri sırasında sabah kahvaltısı ve öğle yemeğini de arazide yiyebilen işçiler, 15-20 metrelik odun haline getirdikleri ağaçları daha sonra iş makinelerine yükleyerek Elazığa'a gönderiyor.

Orman işçisi Hasan Narşap, iklim şartlarının geçen yıllara göre biraz daha iyi olması sebebiyle ormandaki mesailerinin devam ettiğini söyledi. İş sıkıntısı olduğu için bu tehlikeli ve zor işi yaptıklarını belirten Narşap, doğayla iç içe çalışmaktan da mutlu olduklarını ifade etti. İşçilerden Sadrettin Kaya, geçimlerini sağlamak için kış şartlarında bile olsa çalıştıklarını vurguladı. 17 yıldan beri orman işçiliği yaptığını kaydeden Turgay Yılmaz, Bu sene şansımıza kar çok yağdı, havalar soğuk ama çalışmak zorundayız. Yaklaşık bir haftalık bir mesaimiz kaldı. Onu da tamamladıktan sonra bahara kadar iş için bekleyeceğiz dedi.

Erzurum orman işçilerinin zorlu kış mesaisi

Sabah, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:32 Kaynak: DHA
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