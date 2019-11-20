Erzurum Oto Galericiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açıldı

Erzurum Oto Galericiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin açılışı gerçekleştirildi.

Yakutiye ilçesi 50. Yıl Caddesi'ndeki Erzurum Oto Galericiler Sitesi'nde düzenlenen açılış programına, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum Oto Galericiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kerem Han Öztürk ve çok sayıda esnaf katıldı.

Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, tadilatın ardından sitenin daha da güzel hale geldiğini söyledi.

Sitede yapılacak olan ticaretin Erzurum'un gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayacağını ifade eden Memiş, "Erzurum'un gelişme ve büyüme potansiyeli var. Erzurum her geçen gün daha iyiye gidiyor ve büyüyor. Biraz ekonomik sıkıntılar olabilir ama dişimizi sıkacağız ve pedal çevirmeye devam edeceğiz. Dernekte ve sitenin tadilatından emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, "Yeni yönetim ve yeni vizyonumuzla aynı yerimizde hizmet vermeye devam ediyoruz" sloganı ile site ve derneğin açılışını yaptı.