Son Dakika Haberleri: Erzurum Otogar'ında Tarihi Eser Dolu Çantayla Yakalandı

Erzurum Otogar'ında Tarihi Eser Dolu Çantayla Yakalandı

50 dakika önce

ERZURUM'da polisin şüphelenerek durdurduğu kişinin çantasında yaptığı aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Erzurum Otogar'ında Tarihi Eser Dolu Çantayla Yakalandı, System.String[]
ERZURUM'da polisin şüphelenerek durdurduğu kişinin çantasında yaptığı aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı güven timleri Erzurum Otogarı'nda hareketlerinden şüphelendiği Cemal C.'yi durdurdu. Şüphelinin çantasında arama yapan ekipler,  tarihi eser olduğu belirlenen 6 heykel, 27 sikke, 2 yüzük, 6 takı ve 19 değerli taş ele geçirdi. Tarihi eserlere el koyan polis, Cemal C.'yi gözaltına alarak hakkında tarihi eser kaçakçılığından işlem başlattı.

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:18 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Güncel
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