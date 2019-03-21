Erzurum Otogar'ında Tarihi Eser Dolu Çantayla Yakalandı
50 dakika önce
ERZURUM'da polisin şüphelenerek durdurduğu kişinin çantasında yaptığı aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
ERZURUM'da polisin şüphelenerek durdurduğu kişinin çantasında yaptığı aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesine bağlı güven timleri Erzurum
Otogarı'nda hareketlerinden şüphelendiği Cemal C.'yi durdurdu. Şüphelinin çantasında arama yapan ekipler, tarihi eser olduğu belirlenen 6 heykel, 27 sikke, 2 yüzük, 6 takı ve 19 değerli taş ele geçirdi. Tarihi eserlere el koyan polis, Cemal C.'yi gözaltına alarak hakkında tarihi eser kaçakçılığından işlem başlattı.
- Erzurum
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:18 Kaynak: DHA
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