Erzurum otomobilin çarptığı minibüs orta refüje çıktı 11 yaralı - Son Dakika
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Erzurum otomobilin çarptığı minibüs orta refüje çıktı 11 yaralı

6 saat önce

Otomobilin çarptığı minibüs orta refüje çıktı 11 yaralıERZURUM'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandıKaza, bugün saat 15.00 sıralarında Stadyum kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Otomobilin çarptığı minibüs orta refüje çıktı 11 yaralı

ERZURUM'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Stadyum kavşağı yakınlarında meydana geldi. Şehir merkezinden Aziziye ilçesi istikametine giden Rakip Demir'in kullandığı 25 LL 083 plakalı otomobil, Atatürk Üniversitesine yolcu taşıyan Adem Bayrak idaresindeki 25 M 0062 plakalı minibüse yandan çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs orta refüje çıkarak önce ışıklandırma direği ardından ağaçlara vurdu. Bir süre sürüklenin minibüs, altına giren ağaçlar sebebiyle refüjde durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Rakip Demir, minibüs sürücüsü Adem Bayrak ile birlikte 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'si Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne, 4'ü ise Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri, soruşturma başlattı. Orta refüje sürüklenen minibüs çekiciye alınamayınca iş makinesinin yardımıyla altındaki ağaç çıkarıldı. Minibüs, vatandaşların da yardımıyla çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.

Erzurum otomobilin çarptığı minibüs orta refüje çıktı 11 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:07 Kaynak: DHA
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