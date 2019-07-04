Son Dakika Haberleri: ERZURUM Otostop yapıp bindikleri araç kaza yaptı; Berrak öldü, Şura ve Beyza yaralandı-2
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ERZURUM Otostop yapıp bindikleri araç kaza yaptı; Berrak öldü, Şura ve Beyza yaralandı-2

1 saat önce

ERZURUM Otostop yapıp bindikleri araç kaza yaptı; Berrak öldü, Şura ve Beyza yaralandı-2(Tür: Yurt)

ERZURUM Otostop yapıp bindikleri araç kaza yaptı; Berrak öldü, Şura ve Beyza yaralandı-2
(Tür: Yurt)
ERZURUM Otostop yapıp bindikleri araç kaza yaptı; Berrak öldü, Şura ve Beyza yaralandı-2
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:41 Kaynak: DHA
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