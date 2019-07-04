ERZURUM Otostop yapıp bindikleri araç kaza yaptı; Berrak öldü, Şura ve Beyza yaralandı-2(Tür: Yurt)

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