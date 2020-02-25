Erzurum Ovası'nda 4x4'lük kar eğlencesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum Ovası'nda 4x4'lük kar eğlencesi - Son Dakika

Erzurum Ovası'nda 4x4'lük kar eğlencesi

6 saat önce

ERZURUM'daki Off Road Spor Kulübü üyeleri, karla kaplı Erzurum Ovası'nda 4x4 araçların arkasına bağladıkları özel yapım araç lastiği ile rafting yaptı.

Erzurum Ovası'nda 4x4'lük kar eğlencesi, System.String[]

ERZURUM'daki Off Road Spor Kulübü üyeleri, karla kaplı Erzurum Ovası'nda 4x4 araçların arkasına bağladıkları özel yapım araç lastiği ile rafting yaptı. Hava sıcaklığının eksi 5 derece ölçüldüğü arazide adrenalin dolu dakikalar yaşayan kulüp üyeleri bu eğlenceye herkesi davet etti.

Erzurum Macera Off Road ile Erzurum Off Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Erzurum Ovası'nda araçlarıyla lastik raftingi yaptı. Aracın arkasına halatla özel yapım lastiği bağlayan Mecara Off Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, ilk olarak kendisi binip bunun nasıl kullanıldığını gösterdi. Kısa bir ders sonunda karlı kaplı arazide lastik raftingi başladı.

Lastik ranfingin son günlerin vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Toptaş, "Karlı gördüğümüz her zeminde bunu yapıyoruz. Bir araç lastiğini buna uygun bir hale getirdik. Oturacak ve tutunacak yeri var. Tam güvenli. Düştüğünüzde yaralanma riski sıfır. Zaman zaman hızı saatte 50 kilometreye varan araçların arkasında gitmek büyük bir zevk veriyor. Bu sporu yapmak isteyen herkesi Erzurum'a bekliyoruz" diye konuştu.

İlk kez yaptığı  lastik raftingini, efsane olarak nitelendiren Aytaç Uçar, "Hızla giden bir araca bağlı olan özel yapım lastiğin üzerinde olmak sanki karda değil de denizde gidiyormuşsun gibi bir his veriyor. Artık karlar eriyene kadar her hafta sonu bunu yaparız" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Japonya'da korona virüsü nedeniyle ligler ertelendi
Güleda'nın katili: Bıçağı göğsüne dayadım ve içeri girmesi için bastırdım (3) Japonya'da koronavirüs nedeniyle futbol organizasyonlarının tamamı ertelendi Endonezyalı yetkili: Erkeklerle aynı havuzda yüzen kadınlar hamile kalabilir

Son Dakika Haberleri
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları
16:46 Hüseyin Usta, Hollywood'a çalışıyor
16:46 Almula Merter'den yeni roman
16:11 Karanfilin faydaları neler? Karanfil neye iyi gelir?
16:11 Kayısı çekirdeğinin faydaları neler? Kayısı çekirdeği neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 17:47:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum Ovası'nda 4x4'lük kar eğlencesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]