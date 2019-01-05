Son Dakika Haberleri: Erzurum Ovası'nda Atlı Snowboard

Erzurum Ovası'nda Atlı Snowboard

1 saat önce

ERZURUM'daki Dadaşkent Atlıspor Kulübü'nün doğa ve snowboard tutkunları için düzenlediği 'atlı safari' ve 'atlı snowboard' ilgi görüyor.

Erzurum Ovası'nda Atlı Snowboard, System.String[]
ERZURUM'daki Dadaşkent  Atlıspor Kulübü'nün doğa ve snowboard tutkunları için düzenlediği 'atlı safari' ve 'atlı snowboard' ilgi görüyor.

Doğaseverler, karla kaplı Palandöken Dağı ve Erzurum Ovası'nda, atlarla gezerek veya atlara bağladıkları iplerle snowboard yaparak hafta sonunu keyifli geçiriyor. Dadaşkent Atlıspor Kulübü Başkanı Aziz Süleyman Az, adrenalin sevenleri kulübe beklediklerini söyledi. Kulüplerinde cirit, atlı okçuluk ve atlı kızak branşlarının bulunduğunu ifade eden Başkan Az, "Yeni bir kulüp kurduk. Bu kulübün, kış sporları merkezi olan Erzurum'a renk katması için alternatif spor dalları geliştirmek istiyoruz. Bu nedenle atlı safari ve atlı snowboard günleri düzenlemeye başladık. Bu etkinliklere katılmak isteyenler kulübümüzün adını taşıyan sosyal paylaşım sitelerinden bizimle irtibata geçebilirler. Şimdiden büyük bir talep var. Heyecanlı dakikalar geçirmek isteyen herkesi kulübe bekliyoruz" diye konuştu.

Arkadaşları Hamza Tekatlı ve Eray Eraydın ile birlikte yaklaşık 30 dakika atlı snowboard yapan Yunus Emre Karaca ise unutulmaz bir gün yaşadıklarını söyledi. Karlarla kaplı ovada dört nala koşan atın arkasında snowboard yapmanın büyük heyecan yaşattığını belirten Karaca, "Palandöken'de yaptığımız snowboard ile buradaki snowboard çok farklı. Muhteşem bir duygu. Dört nala koşan bir atın arkasında gitmek insana adrenalin dolu dakikalar yaşatıyor. Bu zevki herkesin yaşamasını istiyoruz" dedi.

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:08 Kaynak: DHA

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