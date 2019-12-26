"Erzurum Özel Bilkent Laboratuvar Okulları"nın faaliyetleri tanıtıldı - Son Dakika
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"Erzurum Özel Bilkent Laboratuvar Okulları"nın faaliyetleri tanıtıldı

6 saat önce

Erzurum'da İhsan Doğramacı Vakfı Erzurum Özel Bilkent Laboratuvar Okulları Genel Müdürlüğü, "tanıtım ve istişare" toplantısı düzenledi.

Erzurum'da İhsan Doğramacı Vakfı Erzurum Özel Bilkent Laboratuvar Okulları Genel Müdürlüğü, "tanıtım ve istişare" toplantısı düzenledi.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, okulun çok amaçlı salonunda gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, Bilkent'in 20 Mart 1980 yılında Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından kurulduğunu söyledi.

Kuruluşun, bu zamanda kadar gerek üniversite gerekse de diğer kademelerde devlete katkı sağladığını ifade eden Kıvanç, özel okulların hem devlet okullarının üzerindeki yükü hafiflettiğini hem de istihdam noktasında katkı sunduğunu kaydetti.

Bilkent Okulları Genel Koordinatörü James Swetz da Doğu illeri projesi kapsamında ilk pilot proje olarak açılan İhsan Doğramacı Vakfı Erzurum Özel Bilkent Laboratuvar Okulları'nın bölgeye hizmet vermek için kurulduğunu söyledi.

Ülkenin gelişimine katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Swetz, "Erzurum'da olağanüstü öğrenciler var ve öğrenciler olağanüstü işler çıkarıyor. Bu yalnız işine kendisini adamış, çalışkan ve öğrencilerin daha iyi öğrenimi için gerçekten ilgileri olan öğretmenlerle sadece mümkün olabilir. Böyle öğretmen gurubuyla çalışıyoruz." dedi.

Swetz, okuldaki öğrencilerin hem Türk kültürünün değerlerini benimsemesi hem de uluslararası perspektif kazanımları için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından söz konusu okul yöneticileri ile Halkla İlişkiler Müdürü Emre Aksakallı, okulun kuruluşu ve faaliyetleri hakkında gazetecilere sunum yaptı.

İhsan Doğramacı, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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