ERZURUM Padişahların tatlısı kadayıf dolması, bayram sofralarını süsleyecek - Son Dakika

Padişahların tatlısı kadayıf dolması, bayram sofralarını süsleyecek

OSMANLI döneminde padişah sofralarının tatlısı olan Erzurum yöresine has kadayıf dolması, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da sofraları süsleyecek. Erzurum'da çeyrek asır öncesine kadar evlerde kadınların yaptığı kadayıf dolmasını, mutfaktan çıkarıp yılın 365 günü Türkiye'nin her tarafına satmaya başlayan Muammer Tanhaş, Dadaşların kurban yorgunluğunu kadayıf dolması tatlısı yiyerek atacağını söyledi.

Özellikle ramazan ayı ile birlikte bayramlarda işlerin 3 kat arttığını söyleyen Muammer Tanhaş, kadayıf dolması tatlısının enerji verdiğini söyledi. Türkiye'nin dört tarafına internet üzerinden sipariş üzerine kargo ile gönderdiklerini vurgulayan Tanhaş, "Bu tatlıyı Osmanlı döneminde sultanlar tüketirmiş, asırlardır yaşatılan bir gelenek. Tamamen Erzurum'a has bir tatlı. Kadayıf dolması tatlısı özellikle Ramazanda iftar ve bayramlarda sofraların olmazsa olmazıdır. Kadayıf dolması tatlısı ağır değildir, yiyeni rahatsız etmez. Kadayıf dolması tatlısı buzdolabına konulmadan 10 gün bekletilebilir. Kurban bayramında, kurbanının kesecek olan Dadaşlar bu yorgunluklarını iki adet kadayıf dolması tatlısı yiyerek atacaktır" diye konuştu.

Tanhaş, bu tatlının yapılışını ise şöyle anlattı: "Çiğ kadayıfın içine cevizi koyarak dolma gibi sarıyor ve yumurta sarısına batırıyoruz. Sonra tereyağında kızartıyor ve balın içine atıyoruz."