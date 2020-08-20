ERZURUM PALANDÖKEN'DE ÇİM KAYAĞI - Son Dakika

KAR kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken'de yazında çim kayağı yapılacak. Kar yerine yemyeşil çimde kayak yapan gençler, kar tanelerinin yolunu gözlemeyecek.

Dünyanın en güzel pistlerine sahip olan ve deniz seviyesiden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin metredeki çimlerle kaplı acemi pistinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün kayak antrenörü Sinan Cemlek eşliğinde çim kayağı yapan milli sporculardan Salih Yusuf Kartaltepe ile Alper Turan Arslan gönüllerince eğlendi. Kayağı tanıtım amaçlı yaptıklarını ve ilk gün Büyükşehir Belediyesi ile bir proje gerçekleştirmeye karar verdiklerini söyleyen Cemlek, "Belediye ile hazırladığımız projeyi hayata sokarsak dünyanın göz bebeği olan Palandökende kayak sezonu 12 ay olacak. Harika bir doğası, nefis manzara ve muhteşem havası ile insanı büyüleyen Palandökene çim kayağı çok yakışacak. Hiçbir tehlikesi olmayan çim kayağı yazın kayak yapmanıza, mükemmel bir doğanın içinde olmanıza imkan tanıyor ama kar kayağına kıyasla birazcık zahmetli. Tamamen demir olan kayakların bakımı, sıcak günlerde kayak ayakkabılarını giymenin ve bazen yamaç yukarı tırmanmak zorunda kalmanın zorluğu bulunuyor. Çim kayağı yapmaya karar verenler birazcık yorulmayı, göze almalı. Ama bir kez çim kayağı yapan bırakmak istemiyor" diye konuştu.

Kayak Milli Takım sporcularından Salih Yusuf Kartaltepe (15), iki yıldır çim kayağı yaptığını belirterek, "Kardaki kayakla çim kayağı bana göre çok farklı. Çim kayağı kardaki kadar hız yapmasada aynı zevki veriyor. Kar kayağını bilenler için çim kayağı çok avantajlı bir spor, kar kayağı ayakkabınızı kullanabilir, kayma ve dönme kurallarını uygulayabilirsiniz" dedi.

Kayak Milli Takım sporcularından Alper Turan Arslan ise "Kardaki gibi çim kayağındada yapmanız gereken ayaklarınızı kullanarak yarım daireler çizebilmek. Güneşin altında uçarak büyük bir keyif alacağınız bu sporu herkesin en az bir kere denemesini isterim. Karın zevkini vermesede kendine göre bir tadı var" dedi.