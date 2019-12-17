Erzurum palandöken'de kar üstünde bisiklet keyfi - Son Dakika

Palandöken'de kar üstünde bisiklet keyfi

Erzurum'daki Palandöken Dağı'na bisikletleriyle çıkan DADAK Doğa Sporları Kulübü üyeleri, kayakçıların kullandığı 7 kilometrelik pistten pedal çevirerek indi. Palandöken'de yapılan faaliyetleri her geçen gün daha çeşitlendirdiklerini söyleyen DADAK Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, Karda bisiklet sürmenin keyfini herkes yaşamalı dedi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki kulüp binasından saat 09.30'da toplanarak Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkan sporcular, 2 bin 200 metredeki gondol istasyonun yanındaki teleferiğe bisikletleriyle bindi. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 600 metresine kadar çıkan 8 bisikletli genç, vadi içerisinde 7 kilometre uzunluğundaki A-1 kayak pistinden pedal çevirerek inişe geçti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Palandöken'de yaklaşık 15 dakika süren iniş sırasında büyük bir adrenalin yükleyen gençler, çığlıklar atarak turu tamamladı.

Palandöken'de yapılan faaliyetleri her geçen gün daha çeşitlendirdiklerini söyleyen DADAK Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin şunları söyledi

Geçtiğimiz günlerde Palandöken'de Erzurum Büyükşehir Belediyesi'yle açtığımız buz tırmanış parkından sonra şimdi de yeni bir etkinlik olarak karda bisikleti başlatıyoruz. Erzurum şehir merkezinden bisikletlerimize binip 5 kilometre uzaklıktaki Palandöken'e kadar pedal çevirdik. Burada teleferiğe bisikletlerimizle binip 2 bin 600 rakıma çıktık. Burada son hazırlıklarımızı yapıp kayak yaparak gibi aşağı doğru inişe geçtik. Muhteşem bir duygu. Bu duyguyu herkesin yaşamasını istiyoruz. Kar kalitesinin çok iyi ve bisikletlerin tekerlerinin de kalın olmasından dolayı hiç zorlanmadan aşağı iniyoruz. Düştüğünüzde ise zemin karla kaplı olduğu için hiçbir şey olmuyor. 10-12 Ocak tarihleri arasında yapacağımız buz festivalinde karda bisiklet etkinliği de olacak. Bu inişimiz aslında bunun bir provası gibi. Gerekli güvenli ekipmanları olan herkes bu etkinliğimize eşlik edebilir. Normal bir sürüşten çok bir farkı yok. Sadece dik eğimlerde biraz dikkat etmek gerekiyor. Onun haricinde normal mavi pist diye adlandırılan yerden bisiklet kullanmayı bilen herkes inebilir. Hedefimiz Palandöken'de yüzlerce kişi ile birlikte bisikletle iniş yapmak.