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Erzurum palandöken'de kar yağışı bekleniyor

6 saat önce

Palandöken'de kar yağışı bekleniyorTÜRKİYE'nin kayak turizminde kalbi olan Palandöken Kayak Merkezi'ne geçen yıllara oranla karın az yağması sezon öncesi otel işletmecilerini suni kar üretimine yönlendirdi.

Palandöken'de kar yağışı bekleniyor

TÜRKİYE'nin kayak turizminde kalbi olan Palandöken Kayak Merkezi'ne geçen yıllara oranla karın az yağması sezon öncesi otel işletmecilerini suni kar üretimine yönlendirdi. Palandöken'deki Büyükşehir Belediyesi ve otellere ait kayak pistlerindeki suni kar yapma makinelerini çalıştırdı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sevindirici bir haber vererek hafta sonu yoğun kar yağışının beklendiğini açıkladı.

Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney, Palandöken'e geçen yıla oranla bu yıl kar yağışının az olduğunu belirtti. Güney, Sezon açılışına az bir zaman kaldı. Tüm oteler sezona hazır. Karın az olması nedeniyle düğmeye basıldı ve otellere ait suni kar yapma makineleri çalıştırıldı. Meteorolojinin de açıklamasına göre hafta sonu kar yağışı bekleniyor. Kayak sezonu ve yılbaşı için rezervasyonlarımız iyi gidiyor. Erzurum'a hiç kar yağmasa bile suni kar yapma makineleri sayesinde pistler karla doldurulabiliyor diye konuştu

Erzurum palandöken'de kar yağışı bekleniyor

Palandöken, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:49 Kaynak: DHA
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