Son Dakika Haberleri: Erzurum palandöken'de sezon açıldı, ilk gün tesisler bedavaydı
Son Dakika Güncel Erzurum palandöken'de sezon açıldı, ilk gün tesisler bedavaydı - Son Dakika

Erzurum palandöken'de sezon açıldı, ilk gün tesisler bedavaydı

6 saat önce

ERZURUM Palandöken'de sezon açıldı, ilk gün tesisler bedavaydı.

ERZURUM Palandöken'de sezon açıldı, ilk gün tesisler bedavaydı

Erzurum palandöken'de sezon açıldı, ilk gün tesisler bedavaydı

Palandöken, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:39 Kaynak: DHA
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