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Erzurum palandöken'de sezon açıldı, ilk gün tesisler bedavaydı
6 saat önce
ERZURUM Palandöken'de sezon açıldı, ilk gün tesisler bedavaydı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:39 Kaynak: DHA
ERZURUM Palandöken'de sezon açıldı, ilk gün tesisler bedavaydı
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