Palandöken'de üniversite öğrencilerine son kayak dersi - Son Dakika

Palandöken'de üniversite öğrencilerine son kayak dersi

15.04.2021 09:41

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine Palandöken Kış Sporları Merkezi'nde verilen 'kayak' dersi sona erdi.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine Palandöken Kış Sporları Merkezi'nde verilen 'kayak' dersi sona erdi. Denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 500 rakımındaki Kayak Kulübü önünde, Büyükşehir Belediyesine ait pistlerde profesyonel kayakçı öğretim görevlisi ve okutmanlar eşliğinde kayak dersi alan yaklaşık 500 öğrenci, çok şanslı olduklarını söyledi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasındaki Palandöken'de nisan ayının gelmesine rağmen sezon devam ediyor. Kısıtlamalar nedeniyle Spor Bilimleri öğrencilerine sezon başında verilemeyen kayak dersleri Nisan'ın ilk haftası başladı. Bir hafta boyunca gruplar halinde üniversiteye ait otobüslerle Palandöken'e taşınan öğrenciler burada, hocaları ile birlikte günde toplam 6 saat kayak dersi aldı. Üniversiteye ait kayak malzemelerini Palandöken'deki Erzurum Kaya Kulübü'nde giyinen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesis ve pistleri hiçbir ücret ödemeden kullandı. Türkiye'nin dört tarafından Erzurum'a gelen ve hayatında ilk kez kayak malzemesi ile tanışan üniversite öğrencileri yıllarını kayağa veren ve milli takım eski sporcusu olan öğretim görevlisi Atakan Alaftargil ve 8 okutman tarafından yetiştiriliyor. Her yıl öğrencilere Palandöken'de kayak dersi verdiklerini anımsatan Alaftargil, şöyle konuştu:

"Okuldaki öğrencileri kayak dersine getirdik. Tabii sezonun kısalması neticesiyle, bütün grupları bir arada getirdik. Aşağı yukarı 80 ile 100 arasında öğrenci kaydırıyoruz. 8 hocayla beraber öğrencileri gruplara ayrıştırdık. Birbirinden tamamen uzak tutarak, sosyal mesafe kurallarını uyguladık. Öğrencilere pandemi kuralları çerçevesinde 4 haftalık bir kayak eğitimi verdik. Kısıtlamadan birkaç gün önce de dersleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Palandöken'de uygulamalı olarak verdik. Erzurum'a gelen her öğrenci kayağı öğrenerek mezun oluyor. Derslerden sonra birçoğu çok sevdiği kayak sporuna devam ediyor."Spor Bilimleri Fakültesi 3'ncü sınıf öğrencisi Melike Şen, "Palandöken'de saati yaklaşık 300 lira olan kayak dersini biz okulda ders olarak görüyoruz. Kayak malzemesi almak veya kiralamak zorunda kalmıyoruz. Hepsi üniversite ve büyükşehir belediyesi tarafından karşılanıyor. Kayağın yanında buz pateni ile kaymayı da öğreniyoruz. Bizden çok önce mezun olanların büyük bir bölümü Palandöken'i görmemiş bile. Ben de ilk dersimde çok korktum ve heyecan yaptım. Ama hocalarım sayesinde şimdi çok iyi bir kayakçı oldum. Ders bittikten sonra kayağı devam ettirmeyi düşünüyorum" dedi.

Palandöken'de üniversite öğrencilerine son kayak dersi
Palandöken'de üniversite öğrencilerine son kayak dersi
Palandöken'de üniversite öğrencilerine son kayak dersi
Palandöken'de üniversite öğrencilerine son kayak dersi
Palandöken'de üniversite öğrencilerine son kayak dersi
Palandöken'de üniversite öğrencilerine son kayak dersi
Palandöken'de üniversite öğrencilerine son kayak dersi

Atatürk Üniversitesi, Üniversite, Erzurum, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Palandöken'de üniversite öğrencilerine son kayak dersi - Son Dakika


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