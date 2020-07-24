ERZURUM Palandöken'de zipmotor heyecanı - Son Dakika

Palandöken'de 'zipmotor' heyecanı

DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden bir olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yazın da adrenalin dolu spor aktivitelerine imza atıyor. Erzurumlu Ahmet Keleşoğlu'nun (47), Palandöken'deki motosikletli zipline gösterisi büyük ilgi gördü.

Deniz seviyesinden 3176 metre yükseklikteki Palandökön'in 2 bin 270 metresine kurulan en derin yeri 75, uzunluğu ise 420 metre olan zipline bir ilke tanıklık etti. Snowboard ve motosiklet tutkunu olan Keleşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş.'nin de katkıları ile yaptığı gösteri drone ile de sanıye saniye görüntülendi. Profesyonel ekiplerce alınan önlemlerin ardından motosikletini ve kendini zipline hattına özel bir aparatla bağlayan Keleşoğlu, korkusuzca yaklaşık 100 metre kadar gidip, geri döndü. Palandöken'de zipmotor yaparak bir ilke imza atan Keleşoğlu, "Zipline motorla binmek ayrı bir zevkmiş. Muhteşem bir duyguydu. Hiç korkmadım. Büyük bir adrenalin yaşadım. Bu duyguyu herkes yaşamalı" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş., kışın da bedensel engeli 30 yaşındaki Kevser Çeliker'e hayalini kurduğu yamaç paraşütü uçuşunu Palandöken'de gerçekleştirmişti