Erzurum palandöken kayak merkezi'nde muhteşem gösteri - Son Dakika

Palandöken Kayak Merkezi'nde muhteşem gösteri

Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne yapılan yapay buz parkı, muhteşem gösteri ile açıldı. Palandöken'e gelenler, kayak ve snowboard'un dışında isterse ücretsiz buz tırmanışı yapıp, karda bisiklet sürebilecek.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 200 metresindeki güney pistine 20 metre yüksekliğinde 150 metre uzunluğunda yapılan buz dağı, tören ve renkli gösterilerle açıldı. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencileri buzdan heykeller yaptı, bisikletliler hazırlanan rampalardan atladı. 50'ye yakın sporcu ise hazırlanan buz dağına tırmandı. Gösteriler büyük bir ilgiyle izlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Sekmen, açılışta yaptığı konuşmada, "Buz tırmanışı olmak üzere buzdan heykeller, bisiklet, kayak ve kızak yarışları tertip etmiş oluyoruz. Bu her yıl bu mevsimde devam edecek. Geleneksel hale getireceğiz. İstiyoruz ki Palandöken'de çok farklı etkinlikler imza atalım. Farklı tesisleri burada gerek yerli gerekse yabancı turistlerin hizmetine sunalım. Dağımız hakikaten yeni pistlerle gerekse buradaki ortamın hazırlanmasında da arkadaşlarımızın çok büyük emeği var. Bu festivale birbirinden farklı sporcular katılıyor. Gerek dağ tırmanışı gerek dağ yürüyüşü ve bisiklet yarışlarında hiç göremeyeceğiniz arkadaşlar bu yarışmalara katılarak renk kattı. Burada oluşturduğumuz bu ortamda gelecek yıllarda çok daha büyük dünya yarışmalarını inşallah burada tertip edeceğiz. Şubat ayının sonunda burada snowboard dünya şampiyonası olacak" diye konuştu.

Alpin Outdoor Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin 3 yıllık bir hayali 2 ay emek verdikten sonra gerçekleştirdiklerini ve bugün de açılışını yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Buz dağını yaptığımız yerin üzerinden akarsu yeraltı kanalına gidiyordu. Biz o suyun bir kısmını borularla yukarı taşıdık. Kaya parçalarının düşmemesi için dağa çekilen çelik torların üzeri belediye tarafından beton püskürtülmüştü. Biz de bunun üzerine suyu akıttık. Geceleri hava sıcaklığı sıfırın altında 5 ile 10 derecenin altına düşünce devasa bir buz dağı oluştu. 24 Aralık'ta açılışını yaptığımız buz dağında şimdide 'Palandöken Outdoor Festivali'ni düzenliyoruz. 3 gün sürecek olan festivalde Buz Tırmanışı, Dağ Kayağı, Karda Bisiklet ve 93 Harbi Şehitleri anma Palandöken tırmanışı olacak. Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyan buz dağına bugün 50 ye yakın sporcu tırmandı. 60 bisikletli sporcu Gondol - Liftle 3 bin metreye çıkıp buz dağın olduğu yere gelerek onlar için hazırlanan rampalardan atladı. Üç gün dolu dolu geçecek olan festivale tüm halkımızı davet ediyoruz."

Palandökenin kayak pistleri yanında yapılan festival kayağa gelen yerli ve yabancı turistler de büyük ilgi gösterdi.